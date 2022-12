Diakonie spendet Mehreinnahmen aus Kirchensteuer Die Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz will innerhalb der nächsten zwei Jahre rund zwei Millionen Euro Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer a... dpa

ARCHIV - Der Mond steht im Morgenlicht hinter einem Kreuz auf einem Kirchturm. Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz will innerhalb der nächsten zwei Jahre rund zwei Millionen Euro Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer an soziale Einrichtungen weitergeben. „Zahlreiche Hilfsstrukturen wie das Netzwerk der Tafeln sind in unserer Region prekär finanziert, in hohem Maß von Spenden und ehrenamtlichem Engagement abhängig“, teilte die Direktorin der Diakonie, Ursula Schoen, am Donnerstag mit. „Nun können wir dabei helfen, diese Strukturen wenigstens finanziell zu stützen.“