Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat sich nach Schmäh-Äußerungen über die Figur von Grünen-Chefin Ricarda Lang entschuldigt. In einer frei gehaltenen Rede habe er „Formulierungen genutzt, die möglicherweise missverstanden werden konnten“, erklärte Backhaus am Samstag in Schwerin. Sollten sich „Personen wegen meiner Äußerungen verletzt fühlen, bitte ich dafür um Entschuldigung und werde Äußerungen dieser Art nicht wiederholen“. Die Landes-Grünen in Mecklenburg-Vorpommern hatten den Minister zuvor zu einer schriftlichen Erklärung aufgefordert.

Einem Bericht der Schweriner Volkszeitung zufolge soll Backhaus sich in seiner Rede am Donnerstag auf dem Norddeutschen Ernährungsgipfel despektierlich über Lang geäußert haben. Demnach soll er im Zusammenhang mit der Politikerin gesagt haben, „früher waren Dick und Doof zwei Personen“.

Ein Sprecher des Ministers dementierte das Zitat am Samstag auf Nachfrage nicht. Er teilte aber mit, die Äußerung sei als Zitat gekennzeichnet worden, und der Minister habe in seiner Rede betont, dass sie nicht seine Position und auch nicht despektierlich gemeint sei. Den Namen der Grünen-Chefin erwähnte Backhaus in seiner Erklärung nicht ausdrücklich.

Grüne: Solche Beleidigungen „sind eines Mannes seiner Funktion unwürdig“

Grünen-Landeschef Ole Krüger hatte die Äußerungen des Ministers als „absolut inakzeptabel“ kritisiert. Krüger fügte hinzu: „Persönliche Angriffe und Beleidigungen sind eines Mannes seiner Funktion unwürdig.“ Er forderte Backhaus auf, „sich umgehend schriftlich bei der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen zu entschuldigen.“

Der Grünen-Co-Vorsitzende im Bund, Omid Nouripour, twitterte, dass die Grünen von Backhaus schon lange nichts mehr erwarteten, „aber von Frau Manuela Schwesig eine Entschuldigung bei meiner Kollegin Ricarda Lang“, sagte er mit Blick auf Ministerpräsidentin Schwesig (SPD).