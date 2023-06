Die 70. Karl-May-Saison ist eröffnet

Bad Segeberg -Mit einem Gewehrschuss hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther die 70. Saison der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg eröffnet. Bis zum 3. September sind 72 Aufführungen des Abenteuers „Blutsbrüder“ in der Arena am Fuße des Kalkbergs geplant.

Im ersten Teil von Karl-Mays Winnetou-Trilogie geht es um die Blutsbrüderschaft mit Old Shatterhand, die Liebe zwischen dem Westmann und Nscho-tschi, Winnetous Weg zum neuen Häuptling aller Apachen und den Kampf gegen den Schurken Santer.

Die Winnetou-Hauptrolle hat zum dritten Mal Schauspieler und Sänger Alexander Klaws übernommen. Sein Gegenspieler Santer wird von Fernsehfiesling Wolfgang Bahro (Jo Gerner aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) gespielt. Nscho-tschi spielt Nadine Menz („Verbotene Liebe“), die Rolle von Old Shatterhand übernimmt Bastian Semm („Alles was zählt“, Klaus Störtebeker bei den Störtebeker-Festspielen). In der vergangenen Saison sahen fast 407.000 Besucher das Stück „Der Ölprinz“.