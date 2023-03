Die alten Männer und der Punk: Billy Idol spielt mit den Sex Pistols in Berlin

Macht gemeinsame Sachen mit den verbliebenen Sex Pistols: Billy Idol, hier bei der Feier zur Verleihung eines Sterns auf dem Walk of Fame in Los Angeles im Januar.

Das Alter hat sie wohl alle milde gemacht: Früher von den Sex Pistols als Mittelklasse-Punk verspottet, will Billy Idol nun gemeinsame Sachen machen mit den verbliebenen Sex Pistols.

Im Sommer will man gemeinsam in Deutschland auftreten. Unter dem Bandnamen Generation Sex ist auch ein Konzert in Berlin geplant. Neben dem 67-jährigen Idol und den Sex-Pistols-Musikern Steve Jones und Paul Cook ist auch Tony James aus Idols früherer Punkgruppe Generation X dabei.

Ohne John Lydon auf Tour

Unter dem Namen Generation Sex waren sie bereits 2018 gemeinsam aufgetreten. Am 7. Juli sei nun das erste und bisher einzige Deutschlandkonzert geplant, kündigte das Concertbüro Zahlmann am Mittwoch an. Auch auf Idols Instagramkanal wurde die Ankündigung geteilt. Das Konzert soll in der Zitadelle Spandau stattfinden.

Was Johnny Rotten/ John Lydon von der Idee hält, dass Idol seinen Platz bei den verliebenenen Pistols einnimmt, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt hatte sich der 67-Jährige abfällig über seinen ehemaligen Bandkollegen geäußert und eine Reunion ausgeschlossen.