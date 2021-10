Berlin - Auch für Kleinstparteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und nicht in den Bundestag einziehen, zählt jede Wählerstimme – und zwar in Euros. Denn für jede Stimme erhalten die Parteien Geld vom Staat. Davon ist auch die Partei Die Basis nicht ausgenommen. Sie erhält etwa eine halbe Million Euro Steuergelder, obwohl sie wegen der Verharmlosung des Holocausts in der Kritik steht und Corona-Impfungen als „organisierte Massentötungen“ bezeichnet. Zuerst berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

In Deutschland erhalten Parteien 1,05 Euro je Zweitstimme für die ersten vier Millionen Stimmen, für jede weitere gibt es 86 Cent. Alle Parteien, die 0,5 Prozent der Zweitstimmen erreichen, profitieren auf diese Weise von der Parteienfinanzierung durch Steuergeld.

Die Basis erhält knapp eine halbe Million Euro

1,4 Prozent der Zweitstimmen gingen bei der Bundestagswahl an Die Basis. Aufgrund dieses Ergebnisses bekommt die Partei mindestens 660.000 Euro. Der Staat stellt sogar noch zusätzliches Geld für die erreichten Zweitstimmen bei Landtagswahlen bereit.

Bei den letzten Wahlen auf Landesebene überschritt die Partei die nötigen 1,0 Prozent, die dort für die Finanzierung als Hürde festgesetzt sind. Die Basis erreichte 1,0 Prozent in Baden-Württemberg, 1,5 in Sachsen-Anhalt und 1,8 in Mecklenburg-Vorpommern. In Berlin kam sie am Sonntag auf 1,3 Prozent. Damit winken der Partei 738.000 Euro. Zusätzliches Geld gibt es durch Mitgliederbeiträge und Zuschüsse vom Staat pro Mitglied. Diese belaufen sich auf 33.750 Euro.

Aber weil die Parteien sich nicht komplett aus Staatsgeldern finanzieren sollen, dürfen die staatlichen Förderungen nicht höher als die eigenen Einnahmen einer Partei sein. Daher könnte Die Basis etwas weniger Geld bekommen.

So viel Geld erhalten die anderen Kleinstparteien:

Die Freien Wähler: Die Freien Wähler kamen bei der Bundestagswahl auf 1.127.171 Zweitstimmen (2,4 Prozent). Somit könnten sie mindestens 1,18 Millionen Euro erhalten. Mit 0,8 Prozent der Zweitstimmen qualifizierte sich die Partei auch bei der Berlin-Wahl für Zuschüsse.

Die Partei: Auf Bundesebene holte Die Partei 0,98 Prozent der Zweitstimmen und damit 485.000 Euro. Auch hier kommt Geld aus der Berlin-Wahl hinzu.

Team Todenhöfer: Die Partei verfehlte mit 0,35 Prozent der Zweitstimmen bei der Bundestagswahl die nötige Hürde. Durch ihr erreichtes Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl (1,0 Prozent) in Berlin könnte sie allerdings 19.600 Euro bekommen.

Die Tierschutzpartei: In Berlin war die Tierschutzpartei die stärkste Kleinstpartei bei der Abgeordnetenhauswahl mit 2,2 Prozent. Das wären 42.000 Euro. Auf Bundesebene verfehlte die Partei die nötige Hürde von 0,5 Prozent.

Volt: Mit 0,35 der Zweitstimmen bekommt Volt kein Geld über die Parteienfinanzierung durch die Bundestagswahl. In Berlin fielen 1,1 Prozent der Stimmen an die Partei. Damit erhält Volt circa 21.000 Euro.

Die Piraten: Die Partei erreichte weder bei der Bundestagswahl noch bei der Berlin-Wahl (0,4) die nötigen Stimmen. Auch die NPD geht nach den Wahlen am Sonntag leer aus.