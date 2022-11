Die beste Bäckerin Deutschlands kommt aus Berlin – hier gibt es ihr Brot

Die Berliner Bio-Bäckermeisterin Christa Lutum ist als „Bäckerin des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden. Verliehen wurde ihr der Titel für ihr Lebenswerk von der Allgemeinen Bäcker Zeitung im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Stuttgart. Damit ist sie bundesweit die erste Frau, die diese Auszeichnung in dem sonst männerdominierten Handwerksberuf erhalten hat.

Lutum stehe in Deutschland für handwerkliches Backen reinster Güte und höchster Qualität, heißt es in der Begründung der Fachjury. Geehrt wurde die 60-jährige für ihr Schaffen: ein kleines Unternehmen zu gründen, nachdem sie bereits ein großes zum Erfolg geführt hatte. 23 Jahre lang war sie geschäftsführende Gesellschafterin der Bio-Bäckerei Beumer & Lutum, bevor sie 2016 nochmal gänzlich neu durchstartete.

Neue Backstube in Charlottenburg

Mit ihrer Bio-Dinkelbackstube kehrte sie zurück zu den Wurzeln des traditionellen Backens. „Christa Lutum wollte wieder mehr direkten Kontakt zu den Menschen in der Produktion, den Kunden und zum selbständigen Handwerk, abseits von Büroarbeit“, heißt es in der Mitteilung. So gründete Lutum ihre neue Backstube mit Café im Giesebrechtkiez in Charlottenburg.

In ihrer „Dinkelbackstube“ verzichte die Bäckermeisterin vollends auf Backhilfsmittel und künstliche Zusätze. Das Sortiment in der „Dinkelbackstube“ ist ausschließlich in Bio-Qualität, von Brot und Brötchen über Kleingebäck, Kuchen und Quiches – für vielerlei Geschmack ist etwas dabei. Auch vegane Backwaren werden angeboten.

Christa Lutum im Jahr 2016. imago/Pia Negri

Besonderheit des Standortes ist außerdem, dass es in dem Laden eine „offene Backstube“ gibt: Gäste können den Mitarbeitenden dort über die Schulter, wie sie täglich Köstlichkeiten aus Dinkel- und Roggenmehl produzieren. „Gute Ware und Freude an der Arbeit können ein Anziehungspunkt sein“, so Christa Lutum. Deswegen verstehe sie sich im besten Sinne auch als Kiezbäckerei.

Zur Jury gehörten unter anderem Michael Wippler, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks sowie Bernd Kütscher, Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk.