Tashi Choden ist „Miss Universe Bhutan 2022“. Und: Sie lebt offen als lesbische Frau, was in dem buddhistischen Land erst seit Februar vergangenen Jahres überhaupt legal ist. Ihre Krönung zu „Miss Bhutan“ war schon deshalb ein großer Schritt - „a huge deal“, wie Choden selbst gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte - für die LGBTIQ-Gemeinschaft in Buthan. Nun wird sie auch am „Miss-Universe“-Wettbewerb 2022 teilnehmen.

„Ich spreche nicht nur für die Buthanesische Bevölkerung, sondern auch für eine Minderheit, auf einer Plattform wie dem Miss-Universe-Schönheitswettbewerb“, sagte Choden zu AFP. „Ich kann ihre Stimme sein“. Medienberichten zufolge ist Choden die erste Person des öffentlichen Lebens in Bhutan, die ihre Homosexualität offen lebt.

Bis 2021 war Homosexualität in Bhutan verboten

Choden ist außerdem die erste „Miss Universe“ aus Bhutan überhaupt. Die 23-Jährige ist Model von Beruf. Sie setzte sich gegen 24 andere Teilnehmende durch. Beim Miss-Universe-Wettbewerb wird sie gegen 28 andere Personen antreten.

Choden sagt, sie hatte im Sommer vergangenen Jahres ihr Coming-Out. Vom konservativen Teil ihrer Familie habe sie zuerst auch Unverständnis erfahren, doch die Arbeit für die Akzeptanz sei ihr wichtig. Bis Februar 2021 war Homosexualität in Bhutan gegen das Gesetz.