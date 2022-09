In den USA sind die Aktienkurse der Impfstoffhersteller Moderna und Biontech am Montag eingebrochen. Für die Anteilsscheine von Moderna und Biontech ging es um mehr als sieben beziehungsweise rund achteinhalb Prozent bergab – Moderna war damit Schlusslicht im Nasdaq 100. Laut Aussagen von US-Präsident Joe Biden in einem Fernsehinterview „ist die Pandemie vorbei“, auch wenn es noch immer ein Problem mit der Krankheit gebe.

In den USA sterben im Sieben-Tage-Schnitt täglich rund 390 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung. US-Behörden hatten zuletzt zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe zugelassen. Bei den beiden Präparaten handelt es sich um sogenannte bivalente mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Biontech/Pfizer und Moderna.