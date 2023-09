Übereinstimmenden Berichten zufolge stehen die Vereinigten Staaten und der Iran kurz vor einer Einigung über den folgenden Austausch: Washington wird sechs Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern freigeben, die nicht unter Sanktionen fallen, und Teheran wird fünf amerikanische Staatsbürger freilassen, die dort festgehalten werden.

Dies ist Teil einer unter katarischer Vermittlung erzielten Vereinbarung. Konkret werden die in Südkorea eingefrorenen Gelder an die katarische Zentralbank überwiesen, die sie dann – und das ist der Haken – so verwahren wird, dass Teheran sie nur zum Kauf nicht sanktionierter Waren verwenden kann, beispielsweise Lebensmittel und Arzneimittel.

Raisi: „Wir werden entscheiden, was mit diesem Geld geschehen soll“

In einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender NBC, das am Montag ausgestrahlt wurde, sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi jedoch, dass es seiner Regierung obliege zu entscheiden, wie das Geld ausgegeben werde. In dem Interview sagte Raisi, dass der Iran die „Autorität“ darüber habe, wie die Mittel ausgegeben würden. „Dieses Geld gehört dem iranischen Volk, der iranischen Regierung, also wird die Islamische Republik Iran entscheiden, was mit diesem Geld geschehen soll“, sagte er nach Angaben eines Übersetzers der iranischen Regierung.



„Das US-Finanzministerium hat eine strenge Aufsicht über die Verwendung dieser Mittel“, bestätigte jedoch am Montag der Sprecher des Ministeriums, Matthew Miller. „Wir wissen, wie sie verwendet werden, und wir haben die Möglichkeit, ihre Verwendung zu kontrollieren“. Die USA würden die Verwendung der Gelder „weiterhin wachsam“ beobachten, fügte er hinzu.

Die USA haben seit August ihre Bemühungen intensiviert, die fünf Amerikaner, von denen zwei nicht identifiziert wurden, zurückzubringen. Sie stehen derzeit alle unter Hausarrest. Washington behauptet, sie würden zu Unrecht festgehalten.



Auch die ständige Vertretung Irans bei den Vereinten Nationen hatte in einer Erklärung bestätigt, dass die Freilassung der fünf Gefangenen „im Rahmen eines Abkommens über humanitäre Zusammenarbeit, das von einer dritten Regierung vermittelt wird“, unmittelbar bevorsteht. Unter Berufung auf eine an den Verhandlungen beteiligte Quelle berichtet CNN, dass „keine in den USA festgehaltenen Gefangenen im Gegenzug für die Verlegung dieser Amerikaner in den Hausarrest freigelassen werden.“

Der offensichtliche Deal stößt auf Kritik

Die Republikaner werfen der Regierung von Joe Biden vor, sie lasse sich von Teheran erpressen. Senator Ted Cruz nannte die sechs Milliarden Dollar „Lösegeld“. Senator Chuck Grassley sagte, diese Summe werde „indirekt dazu beitragen, die Außenpolitik Nummer 1 des Irans zu finanzieren: den Terrorismus“. Das Weiße Haus wies die Kritik zurück und erklärte, es handele sich lediglich um einen „verfahrenstechnischen Schritt“, um die im August mit dem Iran erzielte vorläufige Vereinbarung zu erfüllen.

Der Iran besteht ebenfalls darauf, dass der bevorstehende Gefangenenaustausch nicht mit der Freigabe der eingefrorenen Guthaben zusammenhängt. „Der Gefangenenaustausch ist eine rein humanitäre Angelegenheit und hat nichts mit der Freigabe unserer Gelder in ausländischen Banken zu tun“, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian im August.



