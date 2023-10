Iranische Gewehre und Granatwerfer, die nach Angaben des Pentagons ursprünglich für den Jemen bestimmt waren, werden nun Teil des ukrainischen Arsenals.



CNN berichtete am Mittwoch, dass die USA Tausende von beschlagnahmten iranischen Waffen und Munition an die Ukraine übergeben werden, „um die kritischen Engpässe des ukrainischen Militärs zu lindern, das auf mehr Geld und Ausrüstung von den USA und ihren Verbündeten wartet“.

Der Bericht wurde inzwischen vom US Central Command (Centcom) bestätigt. „Am 2. Oktober 2023 übergab die US-Regierung den ukrainischen Streitkräften rund 1,1 Millionen 7,62-mm-Patronen“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. „Die Regierung erwarb das Eigentum an dieser Munition am 20. Juli 2023 durch die zivilrechtlichen Einziehungsansprüche des Justizministeriums gegen das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran.“

Centcom behauptet, dass die Munition auf dem Weg vom Iran zu den Huthi-Rebellen im Jemen war und damit gegen das UN-Waffenembargo verstieß, als sie ursprünglich am 9. Dezember 2022 von der US-Marine beschlagnahmt wurde.



Die Munition wird höchstwahrscheinlich keinen Unterschied machen, wenn die Ukraine auf die seit langem versprochenen ATACMS-Raketen aus den USA oder die deutschen Taurus-Marschflugkörper hofft. Es ist jedoch ein Signal an Kiew, nachdem es dem US-Kongress am Wochenende gelungen ist, einen Shutdown zu verhindern, indem neue Hilfen für die Ukraine im US-Übergangshaushalt ausgeschlossen wurden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die jüngste Entwicklung ist umso interessanter, weil Russland fast täglich Angriffe auf die Ukraine mit iranischen Drohnen durchführt. Allein an diesem Dienstag habe die Ukraine nach eigenen Angaben 29 Shahed-Drohnen iranischer Produktion und ein Iskander-Geschoss zerstört. Insgesamt seien 31 Drohnen und eine Rakete von der von Russland annektierten Halbinsel Krim aus abgefeuert worden. (mit AFP)