Dieb in Lagerraum einer Tankstelle erwischt, aber entkommen

Berlin -Ein Mann ist in Berlin bei einem Einbruch in einen Tankstellen-Lagerraum erwischt worden - nach einer Rangelei mit einem Mitarbeiter konnte der Unbekannte aber entkommen. Der Mann entwendete Geld und Zigaretten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.