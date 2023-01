Ein Mann klaut in Berlin-Reinickendorf einen Geländewagen im Wert von etwa 30.000 Euro. Die Polizei schnappt den Dieb kurz vor der polnischen Grenze.

Dieb stiehlt Geländewagen in Berlin: Polizei fasst ihn auf der A11

Ein Dieb schlägt in Berlin zu. Die Polizei fasst ihn in Vorpommern. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Einen Fahrer mit einem in Berlin gestohlenen Geländewagen hat die Bundespolizei auf der Autobahn 11 bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) ertappt. Der 52-Jährige hatte am Dienstag noch versucht, den Beamten davonzurasen, konnte aber mit Hilfe eines zweiten Polizeiautos kurz vor der Grenze zu Polen gestoppt werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte.

Die Kontrolle ergab, dass der Wagen mit einem Zeitwert zwischen 20.000 und 30.000 Euro wenige Stunden zuvor in Berlin-Reinickendorf entwendet worden war. Der Eigentümer hatte dies noch nicht bemerkt, wie es hieß. Nach ersten Untersuchungen war der Wagen mit einer Art manipuliertem Generalschlüssel gestartet worden. Der Fahrer und das Fahrzeug wurden der Kriminalpolizei zu Ermittlungen übergeben.