Die Bundespolizei Berlin warnt vor Taschendieben, die den sogenannten Beklecker-Trick anwenden. Dabei rempeln die Täter ihre Opfer angeblich versehentlich an und bekleckern sie mit einem Getränk, das sie beispielsweise in einem Kaffeebecher dabeihaben.

Der Trick: Die Täter entschuldigen sich wortreich und wollen dem Opfer beim Reinigen der Kleidung helfen. Dabei greifen die Diebe nach der Geldbörse oder anderen Wertsachen.

Das Video zum Trick der Beschmutzer könnt Ihr Euch hier anschauen: https://t.co/ePgCYmw3oF

Das Video zum Trick der Beschmutzer könnt Ihr Euch hier anschauen: https://t.co/ePgCYmw3oF

Weitere ℹ️: https://t.co/vymJCz4vrw#stoppickpockets #bpol pic.twitter.com/GQLm92Ck5Q — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) July 20, 2022

Die Bundespolizei und die Polizei Berlin verbreiten eine entsprechende Warnung auf Twitter. Die Ermittler raten, nicht zu viel Bargeld mitzunehmen und Wertsachen immer in Innentaschen oder in Taschen mit der Verschlussseite am Körper mitzuführen. Bei dichtem Gedränge sollte man besonders auf seine Wertsachen aufpassen, so der Rat der Polizei.

Das Video der Polizei kann man auf Youtube nachschauen