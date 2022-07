Ein Angestellter der Post hat im Postverteilerzentrum in Birkenwerden (Landkreis Oberhavel) offenbar den Inhalt aus Hunderten Paketen gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mitteilte, war ein Sicherheitsmitarbeiter auf den 35-Jährigen aufmerksam geworden. Am Freitagvormittag wurde der Tatverdächtige zunächst festgenommen.

Er soll über Monate hinweg immer wieder Pakete geöffnet und den Inhalt an sich genommen haben. Einen Teil des Diebesgutes hortete er laut Polizei in einem leerstehenden Lagerraum des Postverteilerzentrums. Den Inhalt der restlichen geplünderten Pakete soll er in einer Pension gelagert haben, in der er auch wohnte.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Gegen den Tatverdächtigen, der sich mittlerweile wieder auf freien Fuß befinden soll, ermittelt nun die Kriminalpolizei.