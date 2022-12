Diebstahl im Grünen Gewölbe: Taucher suchen nach Beweisen Der Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden war einer der spektakulärsten Juwelen-Diebstähle in Deutschland. Überraschend ist ein Großteil der Beute sicherg... dpa

ARCHIV - Ein Polizeitaucher hebt ein Fahrrad aus dem Schifffahrtskanal in Berlin. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Dresden/Berlin -Nachdem ein Großteil der gestohlenen Juwelen aus dem Dresdner Grünen Gewölbe sichergestellt worden ist, haben Taucher an Weihnachten in Berlin nach Beweisen in dem Fall gesucht. Etwa 20 Polizeitaucher waren am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag im Schifffahrtskanal im Bezirk Neukölln im Einsatz. Sie wollten etwa 150 Meter Kanal nach Beweisstücken im Fall des spektakulären Juwelendiebstahls absuchen. Wie lange das dauern wird, war am Montag unklar - die Suche werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Da die Ermittlungen liefen, wollten die Beamten keine weiteren Angaben zu dem Einsatz machen.