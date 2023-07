Diebstahl im Urlaub: So können Sie sich schützen

Der Sommer ist die Hauptreisezeit im Jahr. Viele Menschen zieht es gerade jetzt in die Ferne. Das machen sich Diebe und Betrüger zu Nutze, um Urlauber um ihr Geld und andere Wertsachen zu bringen. Darauf weist der Präsident der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher, Siegfried Karle, hin.

Klassisch ist zwar der Griff in die Handtasche im Gedränge rund um Sehenswürdigkeiten, um Bargeld, Kreditkarten, Handys oder Kameras zu erbeuten. Doch auch das Vortäuschen von Problemen sei ein beliebter Trick, so Karle. Während eine Person mit einer Panne ablenkt, kann eine zweite unbemerkt an Taschen und Wertsachen gelangen.

Diebstahl: Mit diesen Tricks können Sie sich schützen

Doch was können Sie aktiv tun, um sich vor einem Diebstahl zu schützen? Karle rät auch dazu, bei Fahrten durch die Stadt Türen und Kofferraum immer zu verriegeln. Fenster sollten nur einen Spalt weit geöffnet sein. So besteht eine geringere Gefahr, dass jemand im Vorbeigehen oder an der Ampel hineingreift.

Um zu verhindern, dass Diebe das Handy oder die Kamera bei der Nutzung aus der Hand reißen, können Sie ihre Geräte mit einem Band am Handgelenk oder um den Hals befestigen. Ansonsten kann es von Vorteil sein, seine Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen – und am besten unter der Kleidung versteckt.

Und wenn doch etwas abhandenkommt: Am besten vor der Urlaubsreise Kopien der wichtigsten Dokumente machen und die Sperrrufnummer der Bank griffbereit haben.