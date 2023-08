Ermittler fahnden mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen Ladendieben, die teure Antifalten-Cremes gestohlen haben sollen. Wie die Brandenburger Polizei mitteilte, sollen die bislang unbekannten Männer aus einer Apotheke an der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf nahe Berlin (Landkreis Oberhavel) Kosmetikartikel der Marke „Vichy“ im Wert von 222 Euro gestohlen haben. Dies geschah am 28. Januar 2023 gegen 13.45 Uhr.

Den Angaben zufolge soll der Mann mit Brille die Ware zunächst aus dem Regal genommen und sie woanders im Geschäft versteckt haben. Während sein Komplize Schmiere stand, ging er erst zum Kassenbereich und dann wieder zurück zum Versteck, um die Ware schließlich in seine Jackentasche zu stecken. Dann verließen die beiden Langfinger die Apotheke, ohne die Ware zu bezahlen.

Hohen Neuendorf: Der Mann wird verdächtigt, teure Artikel in seine Tasche gepackt zu haben, ohne vorher zu bezahlen. Polizei Brandenburg

Da die Ermittler in dem Fall bisher nicht weiterkamen, hoffen sie nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301-851-0 zu wenden.