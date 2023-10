Zwei unbekannte Einbrecher sind am Montagmorgemit gegen 4 Uhr einem Auto durch die East Side Mall in ein Juweliergeschäft in Friedrichshain gefahren. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Die beiden Personen sollen mit einem Opel in der Hedwig-Wachenheim-Straße durch eine verschlossene Eingangstür in das Einkaufszentrum gefahren sein und dann gegen die Eingangstür des Juweliers. Im Geschäft sollen sie die Vitrinen des Juweliergeschäftes zerstört und Schmuck entwendet haben. Laut Polizei ist bislang nicht bekannt, welchen Wert die Gegenstände haben, die sie erbeutet haben.

Anschließend flüchteten die Täter mit einem vor dem Einkaufszentrum geparkten Fluchtwagen in Richtung Mühlenstraße und ließen den Opel in der Mall zurück. Ob es Verletzte gab, ist laut der Sprecherin nicht bekannt. In welchem Zustand der zurückgelassene Wagen war, konnte die Sprecherin ebenfalls nicht sagen.