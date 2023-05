Diebstahl-Serie: Trickbetrüger nehmen Berliner Rentner ins Visier

Trickdiebe verschafften sich am Mittwoch Zutritt zu mehreren Wohnungen und erbeuteten Geld, Schmuck und Goldmünzen. Die Berliner Polizei warnt eindringlich.

Eine Frau steht in ihrer Wohnungstür. Die Berliner Polizei wurde am Mittwoch zu gleich drei Fällen von betrügerischem Diebstahl gerufen.

Am Mittwoch ist es in Berlin zu einer Serie von Trickdiebstählen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sie in mindestens drei Fällen von Trickbetrug und Trickdiebstahl die Ermittlungen übernommen.

In einem Fall erhielt ein 93-Jähriger den Anruf eines unbekannten Mannes, der vorgab, der Enkel des Seniors wäre verhaftet worden sei und nun eine Kaution fällig. Wie die Polizei weiter mitteilt, übergab der Wilmersdorfer Senior daraufhin gegen 17 Uhr einer Komplizin des Anrufers an seiner Wohnungstür mehrere Goldmünzen.

In zwei Fällen gaben Betrüger vor, von den Berliner Wasserwerken zu sein

Ein zweiter Vorfall ereignete sich demnach in Reinickendorf. Zwei Männer betraten gegen 15 Uhr die Wohnung eines 83-Jährigen unter dem Vorwand, im Auftrag der Berliner Wasserbetriebe die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Gegen 15 Uhr konnte das Duo so unbemerkt Schmuck und Bargeld aus der Wohnung in Reinickendorf stehlen und flüchten.

Ebenfalls am Mittwochnachmittag verschafften sich vier unbekannte Tatverdächtige Zugang zur Wohnung eines älteren Ehepaares in Charlottenburg, indem sie vorgaben, Handwerker der Wasserwerke zu sein. Obwohl der 91-jährige Ehemann gegen 15.30 Uhr bemerkte, dass die Täter die Wohnung durchsuchten, konnten die Männer Bargeld erbeuten und unerkannt entkommen.