Zivilpolizisten haben am Dienstagmorgen in Berlin-Zehlendorf ein polizeibekanntes Diebespaar festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte es in der Vergangenheit in der Nähe der Wilski- und Waltraudstraße vermehrt Fahrrad-Diebstähle gegeben, sodass die Gegend verstärkt kontrolliert wurde.

Eine aufmerksame Anwohnerin machte dann gegen 3 Uhr verdächtige Beobachtungen und alarmierte die Polizei. Den Angaben zufolge sah sie, wie ein Mann und eine Frau an der Waltraudstraße mehrere Fahrräder auf einen Fiat-Transporter luden. Kurz darauf trafen die Polizisten am Ort des Geschehens ein und überraschten das Ehepaar im Fahrzeug.

Fahrräder in Zehlendorf gestohlen: Paar von Berliner Polizei festgenommen

Die Beamten hinderten die beiden an der Weiterfahrt: Der 34-Jährige und seine gleichaltrige Komplizin wurden festgenommen. Die beiden waren der Zivilstreife bereits bekannt, da sie vor etwa einem Jahr wegen eines ähnlichen Delikts festgenommen wurden.

Im Transporter befanden sich vier Fahrräder mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Das Ehepaar wurde dem zuständigen Abschnittskommissariat übergeben. Ermittler prüfen nun einen Zusammenhang mit weiteren Diebstählen in der Gegend. Der Transporter wurde derweil von der Polizei beschlagnahmt.