Dienstag in Berlin und Brandenburg mild und sonnig Am Dienstag wird es in Berlin und Brandenburg zunächst sonnig und mild. Nur in der Uckermark gibt es anfangs noch dichte Wolkenfelder, wie der Deutsche Wette... dpa

dpatopbilder - Herbstliche Roteichen stehen als Allee an einer Straße. Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Potsdam -Am Dienstag wird es in Berlin und Brandenburg zunächst sonnig und mild. Nur in der Uckermark gibt es anfangs noch dichte Wolkenfelder, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad bleibt es tagsüber trocken. Zum Abend ziehen von Westen Wolken auf.