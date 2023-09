Nur neun Einwohner: Das ist die kleinste Gemeinde Deutschlands

Mit nur neun Einwohnerinnen und Einwohnern ist das rheinland-pfälzische Dierfeld weiterhin die kleinste Gemeinde Deutschlands. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. Dort lebten zum Ende des vergangenen Jahres sieben Männer und zwei Frauen. Der Ort im Landkreis Bernkastel-Wittlich in der Vulkaneifel trug den Titel bereits im vorigen Jahr.

Dahinter folgten Wiedenborstel in Schleswig-Holstein mit zehn Einwohnern und Einwohnerinnen sowie die Minigemeinden Gröde auf der gleichnamigen ebenfalls zu Schleswig-Holstein gehörenden Hallig und Herbstmühle in Rheinland-Pfalz mit je elf Bewohnerinnen und Bewohnern, wie das Amt erklärte.

München ist am dichtesten besiedelte Kommune

Am anderen Ende des Spektrums lagen wenig überraschend erneut Berlin und Hamburg. Die Hauptstadt brachte es Ende 2022 auf eine Bevölkerungszahl von rund 3,755 Millionen, in Hamburg lebten in etwa 1,892 Millionen Menschen.

Die am dichtesten besiedelte Kommune war wie im Vorjahr München mit 4868 Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Zum Vergleich dazu brachte es die 1,55 Quadratkilometer große Gemeinde Dierfeld mit ihren neun Einwohnern lediglich auf eine Bevölkerungsdichte von weniger als sechs Menschen je Quadratkilometer.