Bund und Länder haben am Mittwoch einen dreistufigen Öffnungsplan mit umfangreichen Lockerungen beschlossen. Der Berliner Senat muss diesen Plänen noch zustimmen. Am Dienstag einigte sich die Senatoren um Franziska Giffey (SPD) aber schon auf weitere Öffnungsschritte. Die neue Corona-Regeln für die Hauptstadt treten am Freitag in Kraft, weitere werden folgen. Mit dem Abflachen der Omikron-Welle können die Menschen in der Hauptstadt auf einen fast normalen Frühling hoffen. Welche Lockerungen jetzt kommen, welche später und welche Corona-Regeln weiterhin gelten, hat die Berliner Zeitung für Sie einer der Übersicht zusammengetragen.

Diese Lockerungen gelten ab Freitag in Berlin 2G im Einzelhandel entfällt. Es gilt beim Einkaufen überall nur noch die FFP2-Maskenpflicht.

2G entfällt ebenso bei allen touristischen Angeboten wie beispielsweise Dampferfahrten oder Stadtrundfahrten. Gefordert ist nur noch die FFP2-Maske unter 3G-Bedingungen.

In Zoo und Tierpark brauchen Gäste keine FFP2-Maske im Freien mehr . Auch hier fällt 2G weg.

In Galerien und Museen braucht man nur noch die FFP2-Maske. Die 2G-Regel fällt weg.

In Bibliotheken und Archiven gilt künftig nur noch 3G sowie Maskenpflicht.

Diese Lockerungen der Bund-Länder-Runde gelten bald in Berlin. Der Senat muss noch zustimmen: Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene bei privaten Treffen fallen wohl in der nächsten Woche weg.

Ab dem 4. März soll nur noch 3G in der Gastronomie und in Hotels gelten.

Diskotheken und Clubs („Tanzlustbarkeiten“) sollen ab dem 4. März dann für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit Booster (2G plus) geöffnet werden. Das Tragen einer FFP2-Maske wird auch hier empfohlen.

Ab dem 4. März wird bei Veranstaltungen in Innenräumen eine maximale Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität unter 2G-plus-Bedingungen zulässig sein. Dabei darf die Personenzahl von 6000 Zuschauern nicht überschritten werden. Die Obergrenze für Veranstaltungen im Freien soll unter 2G-plus-Bedingungen bei 25.000 Zuschauern und 75 Prozent liegen. FFP2-Masken werden bei allen Evens empfohlen.

In einem dritten Schritt sollen dann treffen sich Bund und Länder das nächste Mal schon am 17. März. sollen dann ab dem 20. März die tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen sowie die Homeoffice-Pflicht entfallen . Um die Auswirkungen dieser weitreichenden Lockerungen auszuwerten,

Der Genesenenstatus wird in den kommenden Tagen wieder auf auf sechs Monate hochgesetzt. Der Senat muss dies am Dienstag einmal durchwinken.