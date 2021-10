Berlin - Der Berliner Senat hat am Dienstag im Roten Rathaus die Corona-Regeln für die diesjährigen Weihnachtsmärkte beschlossen. Gegen Mittag soll es eine Pressekonferenz geben.

Die 2G-Regel soll laut Beschluss nur auf Weihnachtsmärkten gelten, bei denen am Einlass Gäste kontrolliert werden können. Das erfuhr die Berliner Zeitung aus Senatskreisen. Nur Geimpfte und Genesene haben dann Zutritt, die Maskenpflicht fällt in diesem Fall weg. Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte verfügt beispielswiese über so ein Einlasssystem. Für alle anderen Märkte ohne Einlasskontrolle soll die 3G-Regel gelten. Das heißt: Auch negativ Getestete haben Zutritt. Die Maskenpflicht bleibt dann aber bestehen.

Diskussion über Zuschauerobergrenze für Union Berlin

Ferner wurde am Dienstag für den Fußballbundesligisten Union Berlin eine neue Zuschauerobergrenze beschlossen. Bisher konnte der Verein sein Stadion An der Alten Försterei mit der 3G-Regel zur Hälfte füllen. Nun sind 75 Prozent möglich.