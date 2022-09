Deutschland bereitet sich auf den Corona-Herbst vor. Das neue Infektionsschutzgesetz wird voraussichtlich am Donnerstag beschlossen. So sollen bundesweit wieder weitergehende Regeln zu Masken und Tests vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 gelten. Viele Corona-Maßnahmen sind altbekannt, einige sind neu. Die Berliner Zeitung gibt Ihnen eine Übersicht, worauf Sie sich einstellen müssen.

Bundesweite, verbindliche Corona-Regeln ab dem 1. Oktober Bundesweit ist in Fernzügen ist die Maske Pflicht.

Die Maske muss nicht mehr in Flugzeugen getragen werden.

In Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Klinken sowie in allen anderen Einrichtungen ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Kinder unter sechs Jahren, gehörlose, schwerhörige Menschen sowie Menschen mit ärztlicher Bescheinigung sind von der Maskenpflicht ausgenommen .

Für den Zutritt zu Krankenhäusern, Pflegeheimen oder vergleichbaren Einrichtungen soll über die Maskenpflicht hinaus eine Testnachweispflicht gelten.

Kinder sollen bei Verdacht auf eine Corona-Infektion privat getestet werden können. Ein ärztliches Attest fällt weg.

Kliniken sollen künftig nicht nur Corona-Daten von den Normal- und Intensivstationen melden, sondern auch übermitteln müssen, wer mit einer Infektion in die Notaufnahme kommt.

Diese Zusatz-Regeln können die Länder beschließen: Stufe 1 Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen (ÖPNV)

Testpflicht in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen (Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern, Hafteinrichtungen, Kinderheimen) sowie Schulen und Kitas

Maskenpflicht für Freizeit-, Kultur-, Sportveranstaltungen, in Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie in Gastronomie und beim Sport. Ausnahmen für die, die einen aktuellen Test vorlegen und für die, die (innerhalb der zurückliegenden 90 Tage) genesen oder vollständig geimpft sind und bei denen die letzte Impfung höchstens drei Monate zurückliegt

Maskenpflicht an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen für Beschäftigte und für Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Schuljahr, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts erforderlich ist

Diese Zusatzregeln können die Länder zur „Gefahrenabwehr“ beschließen: Stufe 2 Die Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich , wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sowie bei Veranstaltungen in öffentlichen Innenräumen

Verpflichtende Hygienekonzepte (Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Vermeidung unnötiger Kontakte, Lüftungskonzepte) für Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe, Angebote und Veranstaltungen aus dem Freizeit-, Kultur- und Sportbereich, bei denen sich mehrere Personen aufhalten.

Die Anordnung eines Mindestabstands von 1,5 Metern im öffentlichen Raum

Die Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen

Nach einem Beschluss durch den Bundestag muss der Bundesrat noch zustimmen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigte sich überzeugt, „dass wir mit dieser Vorbereitung im Herbst die Pandemie im Griff haben werden“. Das geplante neue Gesetz sei „ein relativ komplettes Paket, was weit über das hinausgeht, was viele unserer Nachbarländer haben“, so der SPD-Politiker (mit dpa).