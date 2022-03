Nach dem Angriff auf die Ukraine ist Russland international zunehmend isoliert. Westliche Bündnispartner haben Sanktionen verhängt, in Russland sind die Folgen bereits spürbar. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für einen Rückzug vom russischen Markt. Ein Überblick:

Autoindustrie

Die Autoindustrie leidet aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin unter Lieferengpässen, der Ukraine-Krieg dürfte wohl kaum zu einer Entspannung der Situation beitragen. Eine Reihe von Autounternehmen zog bereits Konsequenzen aus der Eskalation.

Der Autobauer BMW stellte „bis auf Weiteres“ den Export nach Russland ein. Der weltgrößte Lkw-Hersteller Daimler Truck beendete außerdem seine Zusammenarbeit mit dem russischen Fahrzeughersteller Kamaz – dieser stellt auch Panzer her. Sowohl der Lkw-Hersteller Volvo als auch der Pkw-Fabrikant Volvo stoppten die Lieferung von Fahrzeugen nach Russland. Auch Harley-Davidson, General Motors, Volkswagen und Jaguar Land Rover setzten Lieferungen nach Russland aus. Auch der Automobilzulieferer ZF liefert keine Ware mehr nach Russland.

Einzelhandel

Auch Unternehmen im Einzelhandel setzen ein Zeichen gegen die russische Aggression. Aldi, Netto, Rewe und Penny gehören zu den Supermarktketten, die keine russischen Produkte mehr vertreiben wollen – auch wenn beispielsweise Aldi nur russischen Wodka als Artikel im Angebot hat. Auch Edeka kündigte an, alle russischen Produkte aus den Regalen zu nehmen. Für Artikel aus Belarus werde dieser Schritt ebenfalls geprüft. Netto-Polen entschied sich dazu, in den 15 Filialen, die der polnisch-ukrainischen Grenze am nächsten liegen, die Preise für 40 Basisartikel zu senken.

Finanzsektor

Die wichtigsten Kreditkartenanbieter der USA ergriffen ebenfalls Maßnahmen gegen Russland. Aufgrund der internationalen Sanktionen schlossen Visa, Mastercard und American Express russische Banken aus ihren Bezahlnetzwerken aus. Die betroffenen Banken und deren Kunden können somit keine Transaktionen über die Netzwerke der Anbieter mehr vornehmen.

Energiesektor

Russland verfügt über große Mengen fossiler Rohstoffe, daher sind etliche Energieunternehmen in dem Land tätig. Viele ziehen sich nach dem Angriff Russlands jedoch vom Markt zurück.

Einer der größten ausländischen Investoren in Russland, British Petroleum, kündigte an, sich von seiner knapp 20-prozentigen Beteiligung am staatlichen Ölkonzern Rosneft zu trennen – Abschreibungen von bis zu 25 Milliarden Dollar (22,5 Milliarden Euro) könnten die Folge sein. Auch der US-Konzern Exxon Mobil kündigte an, sich aus einem großen Gas- und Öl-Projekt in Russland zurückzuziehen. Es würden zudem keine neuen Investitionen in Russland getätigt.

Auch der italienische Konzern Eni, das britische Unternehmen Shell sowie der norwegische Staatskonzern Equinor und der norwegische Staatsfonds kündigten einen Rückzug aus Russland an. Der französische Energiekonzern Total will keine neuen Investitionen in Russland mehr tätigen, zu seiner Beteiligung an dem russischen Gasunternehmen Novatek äußerte sich Total nicht.

Logistik

Auch die Logistikbranche reagierte auf den Krieg in der Ukraine. Das deutsche Logistikunternehmen DHL kündigte an, bis auf weiteres keine Lieferungen nach Russland und Belarus auszuführen. Auch DB Schenker hatte zuvor einige Dienstleistungen in Russland ausgesetzt. Das Schweizer Unternehmen Kuehne+Nagel stoppte zuvor alle Lieferungen nach Russland.

Die weltgrößten Logistikunternehmen beteiligten sich ebenfalls an den Maßnahmen gegen Russland: Die dänische Reederei Maersk, die Schweizer Firma MSC sowie der französische Konzern CMA CGM kündigten alle an, keine Aufträge für Lieferungen nach Russland mehr entgegenzunehmen. Auch Deutschlands führende Reederei Hapag Lloyd teilte mit, bis auf weiteres nur noch Lebensmittel nach Russland zu transportieren.

Technologie

Der US-Technologiekonzern Apple kündigte an, keine Produkte in Russland mehr zu verkaufen. Zudem würden Dienstleistungen wie Apple Pay eingeschränkt. Auch der deutsche Technologiekonzern Siemens stellte sein Neugeschäft ein. Alle neuen Geschäfte und internationalen Lieferungen nach Russland seien gestoppt worden.

Der Flugzeughersteller Boeing kündigte indes an, keine Serviceleistungen für russische Fluglinien mehr zu erbringen – ein schwerer Schlag für die größte russische Fluggesellschaft Aeroflot, die die Boeing 737 und 777 nutzt. Google und Youtube schränkten außerdem die Monetarisierung von Inhalten russischer Staatsmedien ein. Auch der schwedische Teekommunikationskonzern Ericsson setzte Lieferungen nach Russland aus.