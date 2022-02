Berlin steht in den kommenden Tag vor weiteren Corona-Lockerungen. Der Senat wird am Dienstag, den 1. März, die Beschlüsse der letzten Bund-Länder-Runde umsetzen. Mit Abweichungen wird nicht gerechnet, heißt es Montagabend aus Senatskreisen. Die Hauptstadt kommt mit der Umsetzung eigentlich eine Woche zu spät. In der vergangenen Senatssitzung wurde das Thema Lockerungen nur beraten.

Die Beschlüsse sollen ab Freitag, den 4. März, in Kraft treten. Konkret bedeutet das jetzt, dass die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene zum Ende der Woche aufgehoben werden. Ab dem 1. März gilt in den Berliner Schulen wieder die Präsenzpflicht (Das ist schon beschlossen). Ab dem 4. März öffnen, wenn das Okay des Senats kommt, wieder die Clubs. Und ab dem 4. März haben auch Ungeimpfte, wenn sie negativ getestet sind, Zugang zu Restaurants und Hotels. Die Berliner Zeitung gibt Ihnen einen kleinen Überblick – schon vor der Senatssitzung.

Das beschließt der Berliner Senat voraussichtlich am Dienstag Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen. Für Ungeimpfte bleiben die Kontaktbeschränkungen noch bis zum 19.März erhalten (ein Haushalt und eine weitere Person. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen.)

Ab dem 4. März öffnen die Clubs unter 2G plus-Bedingungen (Das Plus steht für Booster oder Test) Eine Maske ist für den Besuch ebenso vorgeschrieben. Die FFP2-Maske wird empfohlen.

Für Gastronomie, Hotels und Pensionen soll ebenfalls ab dem 4. März nur noch 3G gelten.

Der Genesenenstatus wird wieder auf sechs Monate hochgesetzt.

Ab dem 4. März wird bei Veranstaltungen in Innenräumen eine maximale Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität unter 2G-plus-Bedingungen zulässig sein. Dabei darf die Personenzahl von 6000 Zuschauern nicht überschritten werden. Die Obergrenze für Veranstaltungen im Freien soll unter 2G-plus-Bedingungen bei 25.000 Zuschauern und 75 Prozent liegen. FFP2-Masken werden bei allen Evens empfohlen.

Darüber hinaus sollen dann ab dem 20. März die tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen sowie die Homeoffice-Pflicht entfallen

Seit dem 1. März gilt in Berliner Schulen wieder die Präsenzpflicht . Das ist schon beschlossen.

Abweichende Beschlüsse sind noch möglich, aber derzeit unwahrscheinlich