Deutschland und die Hauptstadt stehen trotz einer hohen Fallzahl an Corona-Neuinfektionen vor weiteren Lockerungen. Schon am Samstag treten in Berlin neue Regeln in Kraft, die bis zum 11. März gelten werden. Das betrifft vor allem Großveranstaltungen wie Bundesliga-Spiele. Andere Maßnahmen werden angepasst und bleiben weiter bestehen. Am Mittwoch kommen Bund und Länder erneut zur Ministerpräsidentenkonferenz zusammen und beraten über die aktuelle Corona-Lage.

Trotz der aktuellen Omikron-Welle findet die Berlinale (10. bis 20. Februar) in der Hauptstadt mit besonderen Vorkehrungen statt. Auf welche Corona-Regeln Sie weiterhin achten müssen, was ab Samstag gilt und was der Senat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag plant, hat die Berliner Zeitung für Sie in einer Übersicht zusammengetragen.

Diese neuen Corona-Regeln treten ab Samstag in Berlin in Kraft Eine zulässige Obergrenze von bis zu 4000 Personen bei Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen.

Bis zu 2000 Personen sind auf Grundlage der bisherigen Bestimmungen bei Events in geschlossenen Räumen zulässig, zwischen 2000 und 4000 Personen gilt eine maximale Auslastung von 30 Prozent der Höchstkapazität der jeweiligen Veranstaltungsstätte.

Bei bei großen Events in geschlossenen Räumen gilt die 2G-plus-Bedingung mit FFP2-Maskenpflicht sowie Einhaltung des Hygienerahmenkonzeptes der zuständigen Senatsverwaltung.

Im Freien gilt für Großveranstaltungen eine zulässige Obergrenze von bis zu 10.000 Personen . Zum Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund werden unter 2G-plus-Bedingungen 10.000 Fans erwartet, darunter auch Gäste-Fans aus Dortmund.

Bis zu 2000 Personen sind auf Grundlage der bisherigen Bestimmungen zulässig, bei Events im Freien mit 2000 bis 10.000 Menschen gilt eine maximale Auslastung von 50 Prozent der Höchstkapazität der jeweiligen Veranstaltungsstätte. Es gilt die 2G-plus-Bedingung mit FFP2-Maskenpflicht im Freien sowie Einhaltung des Hygienerahmenkonzeptes der zuständigen Senatsverwaltung.

In Geschäften des Einzelhandels bis 200 Quadratmeter (vorher bis 100 Quadratmeter) muss der 2G-Nachweis unverzüglich nach Betreten und nicht bereits am Eingang kontrolliert werden. Die 2G-Regel im Einzelhandel gilt nach wie vor. Der Senat will sie erst ab Dienstag aufheben. Ab dem 19. Februar ist die 2G-Regel im Einzelhandel dann nicht mehr in Kraft.

Diese Corona-Regeln gelten auf der Berlinale in Berlin (10. bis 20. Februar) Der Ticket-Verkauf findet nur online statt, um Warteschlangen zu vermeiden.

Die Kinos werden zu den Vorstellungen nicht voll ausgelastet sein, um Abstände zu wahren.

Es gilt in den Spielstätten die 2G-plus-Regel. Besucher müssen zweimal geimpft oder aktuell genesen sein und benötigen dazu noch einen negativen Antigen-Test. Geboosterte brauchen keinen Test. Besucher mit zwei Impfungen und einer Genesung gelten als geboostert.

Wichtig : Frisch Geimpfte und frisch Genesene gelten bei der Berlinale nicht als geboostert. Sie brauchen auch einen Test.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen nur einen negativen Antigen-Test.

Personen, die nicht geimpft werden können, brauchen einen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden.

Die Möglichkeit einer Kontaktnachverfolgung wird angeboten.