Gericht: Deutsche Umwelthilfe darf Rückruf von Millionen Autos fordern

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Dienstag zugunsten der Deutschen Umwelthilfe (DUH) entschieden. Die Organisation klagte 2016 zuerst gegen die Bundesrepublik. Ein Volkswagenmodell wurde vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt, das ursprünglich vom Dieselskandal betroffen war. Es hielt die Schadstoffgrenzwerte nur auf dem Prüfstand ein, aber nicht im normalen Straßenverkehr.

Umwelthilfe darf gegen Zulassung von Autos klagen

Die Abgasrückführung wird nun per Thermofenster gesteuert: Diese von vielen Autobauern eingesetzte Software verringert die Abgasreinigung in Dieseln abhängig von der Außentemperatur. Nur bei bestimmten Temperaturen funktioniert sie hundertprozentig, wodurch die Autos vor allem bei kaltem Wetter mehr Stickoxide ausstoßen.

Der EuGH entschied nun, dass anerkannte Umweltvereinigungen – wie die deutsche Umwelthilfe – gegen die Zulassung von Autos mit dieser Steuerung klagen dürfen. Zudem entschied das Gericht, dass das in etlichen Dieselfahrzeugen verwendete Thermofenster rechtswidrig ist.

Der deutschen Umwelthilfe zufolge sollen die betroffenen Fahrzeuge der Abgasstufe 5 und 6 umgehend aus dem Verkehr gezogen werden. „Sollte Verkehrsminister Wissing nicht sofort die Rückrufe beziehungsweise Stilllegungen der Betrugsdiesel anordnen, wird die DUH dies in den bereits anhängigen Klageverfahren durchsetzen“, so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, in einer Pressemitteilung. Vom Dieselskandal waren rund elf Millionen Fahrzeuge betroffen, etwa die Hälfte wurde inzwischen abgemeldet.