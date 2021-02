Hamburg - Der Entertainer Dieter Bohlen hat sich beim Schlittenfahren verletzt. Dies geht aus einem Instagram-Post von Bohlen hervor. In dem geteilten Video ist der Musikproduzent mit einem rot einbandagierten Fuß zu sehen. Humpelnd steigt er die Treppe hinunter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dieter Bohlen mit Carina (@dieterbohlen) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Er habe sich am Sprunggelenk und an den Sehnen verletzt, sagt Bohlen in dem Video. Er sei „zu blöde zum Schlittenfahren“ gewesen. Und weiter: „Ich bin mir über den eigenen Fuß gefahren.“ Die Zehen wären „auf einmal nach hinten“ gewesen. Nun sei aber wieder „alles prima“. Er und seine Freundin Carina würden jetzt ganz neue Dancemoves ausprobieren.