Dieter Bohlen im Streit mit Thomas Anders: Wer hat bei Modern Talking (nicht) gesungen?

Hat Dieter Bohlen bei Modern Talking nie gesungen? Oder Thomas Anders? Die ehemaligen Mitglieder der 80er-Jahre-Band zoffen sich mal wieder öffentlich und beschuldigen sich gegenseitig, nur unzureichend singen zu können.

Thomas Anders lästerte in seinem Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ über die Gesangsfähigkeiten seines einstigen Bandkollegen Dieter Bohlen. Als ein Fan wissen wollte, ob Bohlen bei Modern Talking jemals wirklich gesungen habe, antwortete Anders: „Eigentlich weiß das ja nur er selbst. Also bei mir im Studio hat er noch nie gesungen.“ Und weiter: „Mal ganz ehrlich: Wenn man jetzt seine Tour verfolgt hat und das, was man so bei YouTube und so mitbekommt, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er nicht singt.“

Dieter Bohlen: Anders konnte die hohen Chöre nicht

Bohlen konterte am Montag auf Instagram: „Er sagt, ich hätte nie in seinem Studio einen Modern-Talking-Song gesungen. Das stimmt: Er hatte nämlich gar kein Studio.“ Die Lieder seien bei Produzenten entstanden und „da habe ich auch gesungen – im Gegensatz zu ihm! Weil er hat nie, nie auch nur bei einem Song, in einem hohen Refrain mitgesungen.“ Und weiter: „Wir haben es ausprobiert, er konnte es nicht. Ich schwöre euch, er hat nie einen einzigen Ton dieser hohen Chöre gesungen.“

In seinem Instagram-Video bettete Bohlen eine Liste ein mit Dingen, von denen Thomas Anders behauptet, sie gemacht zu haben, die er aber laut Bohlen nicht tat. Die Liste endet mit Punkt 5: „Wahrer Fakt: Thomas Anders war ein Sänger von Modern Talking“.