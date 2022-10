Musikproduzent und DSDS-Juror Dieter Bohlen hat in einem Interview die Russland-Politik der Ampel-Regierung scharf kritisiert. Er könne einfach nicht verstehen, dass Russland nun Gas für mehr Geld nach Asien verkauft und der Rubel steigt, während der Euro fällt, sagte Bohlen beim „Founder Summit“ der Entrepeneur University, einem auf Weiterbildungen spezialisierten Unternehmen.

Er hätte es besser gefunden, wenn man sich statt der verhängten Sanktionen an einen Tisch gesetzt hätte. „Dann bräuchten die Leute nicht diesen ganzen Firlefanz machen“, so Bohlen. „Jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das, ist doch alles scheiße“. Dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, ignorierte Bohlen bei seiner Darstellung allerdings.

Twitter: „Elon #Musk verzapft echt eine unfassbare Scheisse zum Krieg!“



Twitter: „Elon #Musk verzapft echt eine unfassbare Scheisse zum Krieg!"



Dieter Bohlen: „Hold my Beer!" pic.twitter.com/JtxcVXnEVz — Ingmar🐠🍆Stadelmann (@IngmarStadelman) October 12, 2022

Auch die Grünen griff Bohlen in dem Talk scharf an. „Die ganze Führungsriege hat weder Berufsabschluss noch wer weiß was. Wenn die da von Fachkräftemangel reden, dann wird mir so ein bisschen sauer im Magen“, sagte der Pop-Titan. Bohlens Aussage entspricht nicht der Wahrheit. Vom aktuellen Bundesvorstand der Grünen haben zwar Ricarda Lang und Omid Nouripour ihr Studium abgebrochen, Emily Büning hat aber das erste Staatsexamen, Pegah Edalatian einen Master, Dr. Heiko Knopf promoviert und Marc Urbatsch einen Magister. Auch Annalena Baerbock und Robert Habeck haben einen Universitätsabschluss.

Auf YouTube wurde der Videomitschnitt des Talks bis Mittwochabend fast 100.000 Mal aufgerufen. Auf Twitter sorgten Bohlens Aussagen für viel Kritik. „Was ist das für eine Veranstaltung? Meinungsfreiheit schön und gut, aber der hat ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung“, schrieb eine Twitter-Nutzerin beispielsweise. Auch das Publikum, das seine Äußerungen bejubelt hatte, wurde auf Twitter scharf kritisiert.