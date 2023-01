Dieter Bohlen: „Bin kein Putin-Sympathisant, aber Panzer beenden Krieg nicht“

Der frühere Fernsehjuror und Musiker Dieter Bohlen („Modern Talking“) hat seinen Wunsch nach einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine durch eine friedliche Lösung unterstrichen. Er habe „keinerlei Sympathien“ für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, aber er möge die Menschen in Russland wie auch die Menschen in der Ukraine, sagte der 68-Jährige dem Magazin Stern laut Mitteilung vom Mittwoch. Er finde den Krieg insgesamt „entsetzlich“.

Das Geschehen in der Ukraine machten ihn und seine Familie „tief traurig“, fügte Bohlen hinzu. „Aber ich kenne Physik: Druck erzeugt Gegendruck – mit Gewalt, damit, immer noch mehr Panzer hinzuschicken, schafft man diesen Krieg nicht aus der Welt – nur das meinte ich, und nur das wollte ich sagen.“

Dieter Bohlen: Oma und Mutter kommen aus heutigem Russland

Bohlen verteidigte seine umstrittene Haltung zum Ukraine-Krieg weiter: „Den Weg der permanenten Konfrontation, den wir gerade beschreiten, gehe ich nicht mit.“ Über seine Beziehung zu Russland sagt er: „Meine Oma kommt aus Königsberg, das jetzt Kaliningrad heißt, und meine Mama kommt da auch her. Ich habe also das Russische ein bisschen in mir eingekreuzt, die Traurigkeit der russischen Seele, diese Melancholie auch.“

Bohlen hatte im Oktober 2022 in einem Video, das ihn bei einer Podiumsveranstaltung zeigt, zur westlichen Politik als Reaktion auf den Krieg gesagt: „Wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja, dann bräuchten die Leute jetzt nicht diesen ganzen Firlefanz machen.“ Weiter sagte er in dem kurzen Clip: „Jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das, das ist doch alles scheiße aus meiner Sicht.“ Bohlen war für seine Äußerungen unter anderem von der SPD-Chefin Saskia Esken kritisiert worden.