Es ist Zeit für Abschiede in der Linkspartei: Am Mittwoch hatte nach seiner Ko-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali auch Dietmar Bartsch seinen Rückzug als Linken-Fraktionschef verkündet.

Thorsten Zopf war jahrelang der Fahrer von Dietmar Bartsch. Unter dem Namen „Dem Dietmar sein Fahrer“ betreibt er auch einen Instagram-Account mit über 9000 Followern, in dem er Einblicke in seinen Alltag mit Bartsch teilt.

Mit einem emotionalen Beitrag hat sich Zopf von seinem Chef nun verabschiedet. Am Mittwochabend veröffentlichte er in einer Instagram-Story eine Serie von Bildern von Dietmar Bartsch, darunter eines, das er mit dem Song „Komet“ von Rapper Apache und Rocker Udo Lindenberg („Lass uns nochmal aufdrehn“) unterlegte.

Dazu schrieb er: „Danke Chefe für acht wunderbare und unvergessliche Jahre...“

Bartsch hatte am Mittwoch angekündigt, nach acht Jahren als Vorsitzender der Linken-Bundestagsfraktion nicht erneut zu kandidieren. Dazu schrieb Zopf in einem Beitrag am Donnerstag: „Nun ist das für mich eigentlich nicht Denkbare eingetreten.“ Acht Jahre hätten Bartsch und er auf Augenhöhe zusammengearbeitet. Das sei etwas Einmaliges und nicht selbstverständlich.

Zopf veröffentlicht seit Jahren Bilder und kleine Einblicke aus seinem Alltag. Zum Abschied setzte er auch eine politische Spitze gegen die Linke. Über seinen bald ehemaligen Chef schrieb er: „Eines konnte ich stets erleben, die Offenheit und den Respekt, die dir andere entgegenbrachten. Ich wünschte mir, es wäre im eigenen Haus auch so. Vielleicht passiert es noch.“