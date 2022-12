„Same procedure as every year“: Miss Sophie und ihr Butler James laufen auch dieses Jahr am 31. Dezember wieder in Dauerschleife im Fernsehen. Das sind die Uhrzeiten.

„Dinner for One“: Das sind die Sendezeiten an Silvester

Im Fernsehen gibt es keinen Beitrag, der so oft wiederholt wurde wie der Silvester-Klassiker „Dinner for One“. Schon 1988 kam der Sketch ins Guinness-Buch der Rekorde als „am häufigsten wiederholte TV-Produktion“, wie es vom NDR heißt. Auch dieses Jahr läuft der Kultsketch wieder in Dauerschleife im deutschen Fernsehen. Das sind die Sendetermine am Silvesterabend und Neujahr in Originalsprache.

Im Ersten 31.12.2022 um 16.45 Uhr

01.01.2022 um 05.10 Uhr

ZDF 31.12.2022 um 15.30 Uhr

31.12.2022 um 17.35 Uhr

31.12.2022 um 19.40 Uhr

31.12.2022 um 23.35 Uhr

RBB 31.12.2022 um 19.00 Uhr

01.12.2022 um 05.30 Uhr

Weitere Sender 31.12.2022 um 19.00 Uhr im MDR

31.12.2022 um 17.35 Uhr im WDR

31.12.2022 um 19.40 Uhr im BR

31.12.2022 um 19.10 Uhr im HR

31.12.2022 um 19.25 Uhr im SWR

Wer den Sketch nicht im linearen Fernsehen schauen möchte, findet ihn in sämtlichen TV-Mediatheken der ARD.

Ein paar Fun Facts über „Dinner for One“:

Fernsehmacher planen nun eine Miniserie (6 x 45 Minuten), die die Vorgeschichte des Sketches aufrollen will. Wie kam es zu dem Dinner mit den abwesenden Herren? Der Arbeitstitel des Prequels von Ufa Fiction und Showrunner Tommy Wosch lautet: „Dinner for Five“.

In den 18 Minuten, die der Original-Sketch andauert, stolpert Freddie Frinton als Butler James an Silvester und Neujahr insgesamt dreizehn Mal über den Kopf des ausgelegten Tigerfells. Der TV-Klassiker lief das erste Mal am 8. März 1963, und hatte somit zunächst gar nichts mit Silvester zu tun. 1972 wurde „Dinner for One“ dann erstmals an Silvester ausgestrahlt und wurde fortan regelmäßig zum Jahreswechsel gezeigt. In Frintons Heimatland Großbritannien ist der Sketch jedoch nur wenigen bekannt. Die Deutschen lieben ihn dafür umso mehr – jedes Jahr aufs Neue. (mit dpa)