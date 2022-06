Nach dem offenen Brief von Alice Schwarzer und anderen an Bundeskanzler Olaf Scholz haben nun erneut Prominente, Wissenschaftler und Publizisten an den Westen appelliert, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Je länger der Krieg fortdauere, desto unklarer werde, welches Kriegsziel mit den erfolgten Maßnahmen – also Waffenlieferungen und Sanktionen – verbunden sei.

In einem Beitrag in der Zeit fordern die Unterzeichner westliche Regierungen dazu auf, alles daran zu setzen, dass die Kriegsparteien „zu einer zeitnahen Verhandlungslösung kommen“. Nur eine „diplomatische Großoffensive“ könne „aus der momentanen Sackgasse herausführen“, schreiben TV-Philosoph Richard David Precht, Publizist Jakob Augstein und andere.

Auch Juli Zeh und Svenja Flaßpöhler haben den Appell unterzeichnet

Die 21 Unterzeichner verweisen auf Militärexperten, denen zufolge ein Sieg der Ukraine mit der Rückeroberung aller besetzten Gebiete einschließlich der Oblaste Donezk und Luhansk und der Krim als unrealistisch gilt. Sie hinterfragen den Sinn von fortdauernden Waffenlieferungen und fordern gemäß dem Titel des Textes „Waffenstillstand, jetzt!“.

„Die Fortführung des Krieges mit dem Ziel eines vollständigen Sieges der Ukraine über Russland bedeutet Tausende weitere Kriegsopfer, die für ein Ziel sterben, das nicht realistisch zu sein scheint“, heißt es in dem Artikel.

Unterzeichnet wurde der Brief von Jakob Augstein (Publizist), Richard A. Falk (Professor für Völkerrecht), Svenja Flaßpöhler (Philosophin), Thomas Glauben (Professor für Agrarökonomie), Josef Haslinger (Schriftsteller), Elisa Hoven (Professorin für Strafrecht), Alexander Kluge (Filmemacher und Autor), Christoph Menke (Professor für Philosophie), Wolfgang Merkel (Professor für Politikwissenschaft), Julian Nida-Rümelin (Philosoph), Robert Pfaller (Philosoph), Richard D. Precht (Philosoph), Jeffrey Sachs (Professor für Ökonomie), Michael von der Schulenburg (ehemaliger UN-Diplomat), Edgar Selge (Schauspieler), Ilija Trojanow (Schriftsteller), Erich Vad (General a. D., ehemaliger Militärberater von Angela Merkel), Johannes Varwick (Professor für internationale Politik), Harald Welzer (Sozialpsychologe), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist) und Juli Zeh (Schriftstellerin).