Multiresistente Keime auf Lidl-Fleisch gefunden: Ergebnisse „absolut besorgniserregend“

Der Lebensmittelhändler Lidl sieht sich derzeit mit einem mutmaßlichen Fleischskandal konfrontiert. Ein Labor hatte in 71 Prozent der Fleischproben der Lidl-Eigenmarke „Metzgerfrisch“ in Märkten in ganz Deutschland multiresistente Keime nachgewiesen, teile die Albert Schweitzer Stiftung am Mittwoch mit. Auch gefährliche Krankheitserreger wurden laut den Angaben gefunden.

Diese Krankheitserreger wurden im Lidl-Fleisch nachgewiesen

In den benannten Proben wurde das Enzym ESBL nachgewiesen, was Bakterien immun gegen mehrere wichtige Antibiotika macht. Bei der Mehrzahl der resistenten Bakterien – 75 Prozent – handelt es sich laut der Mitteilung um den Fäkalkeim Escherichia coli, der diverse Erkrankungen auslösen kann. Darunter sind beispielsweise Harnwegs- oder Magen-Darm-Infekte oder auch Blutvergiftungen.

Zudem fand das Labor Krankheitserreger wie Enterokokken (25 Prozent der Proben), Campylobacter (18 Prozent der Proben) und in einer Probe Salmonellen. Enterokokken können beim Menschen Harnwegsinfekte, Herzinnenhautentzündungen oder auch Blutvergiftungen verursachen. Campylobacter und Salmonellen sind vor allem verantwortlich für Durchfallerkrankungen.

Dr. Imke Lührs, Fachärztin für Innere Medizin, ehemalige Sachverständige im Bundestag und Vorstandsmitglied bei Ärzte gegen Massentierhaltung, erklärte: „Die große Mehrzahl der Proben ist mit für Menschen potenziell gefährlichen Erregern kontaminiert. Der hohe Anteil von antibiotikaresistenten Keimen auf dem Fleisch ist absolut besorgniserregend.“

Nach Ekel-Fund: Das fordern Tierschutzorganisationen von Lidl

Untersucht wurden insgesamt 51 Proben von Hühnerfleischprodukten (alle Haltungsform-Stufe 2 „Stallhaltung Plus“). Diese wurden im Januar und Februar 2023 in acht zufällig ausgewählten Lidl-Märkten in ganz Deutschland genommen. Nur sechs Proben waren dabei unauffällig. Die Untersuchung durch ein unabhängiges Labor wurde von der Albert Schweitzer Stiftung in Auftrag gegeben, der Fernsehsender RTL berichtete zuerst.

Die Stiftung und zahlreiche andere Tierschutzorganisationen fordern den Lebensmittelhändler Lidl nun auf, die Standards der Europäischen Masthuhn-Initiative umzusetzen, um die Lebensbedingungen der Hühner zu verbessern. Demnach könnten so die Keime im Stall und somit auch das Gesundheitsrisiko verringert werden.