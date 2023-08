Diskriminierung: ARD warnt vor Comedy-Kultserie „Familie Heinz Becker“

Die saarländische Serie „Familie Heinz Becker“ wurde bereits 2003 eingestellt, erfreut sich aber immer noch großer Beliebtheit und wird weiterhin ausgestrahlt. So ist sie in der Mediathek des Saarländischen Rundfunks (SR) und der ARD-Mediathek zu finden, inklusive Episode mit Warnhinweis: „Das folgende fiktionale Programm wird in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, deren Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken können“.

Dabei handelt es sich um die Episode „Modenschau“ aus dem Jahr 1994. Den Hinweis bekam die Serie wegen einer Szene. Bei einem Gespräch über die Nutzung eines Vereinsraumes als Unterkunft für Asylbewerber aus dem Senegal, sagt die fiktive Figur Heinz Becker: „Wenn’s nur kee Neger sinn.“ Auf Anfrage der Medien, antwortete der SR, dass an der Folge nichts geändert wurde, „weil es sich um ein Dokument der Zeitgeschichte handelt“.

Die Sendung ist nicht die erste TV-Produktion, die mit einem Warnhinweis versehen wurde. Zuvor wurden auch Sendungen von Otto Walkes und die „Schmidteinander“-Show von Harald Schmidt und Herbert Feuerstein vom WDR mit einem Hinweis versehen.