Diskussion um TikTok-Trends: 13-Jähriger stirbt wohl nach „Benadryl-Challenge“

Nachdem ein Jugendlicher im US-Bundesstaat Ohio – infolge der mutmaßlichen Teilnahme an einem TikTok-Trend – an einer Überdosis gestorben ist, setzt sich die Familie des Jungen für strengere Gesetze zum Umgang mit sozialen Medien ein. Ärzte in der Landeshauptstadt Columbus schalteten am Dienstag auf Wunsch der Eltern die Beatmungsgeräte des 13-jährigen Jacob Stevens ab. Nach Angaben der Familie soll Stevens im Beisein von Schulfreunden eine letale Dosis des Allergie- und Beruhigungsmittels Benadryl eingenommen haben.

„Die Ärzte sagten, wir könnten ihn noch (im Krankenhaus) liegen lassen“, erklärte Justin Stevens, der Vater des Jungen, dem örtlichen Sender WSYX. „Aber er werde nie mehr die Augen öffnen, nie mehr atmen, lächeln, gehen oder sprechen.“ Stevens glaubt, sein Sohn habe an der sogenannten Benadryl-Challenge teilnehmen wollen. Dabei handelt es sich um einen Internet-Trend, bei dem Jugendliche bewusst eine Überdosis des Medikaments einnehmen, um Halluzinationen hervorzurufen. In Deutschland wird das verschreibungspflichtige Mittel unter dem Namen Diphenhydramin verkauft.

Benadryl-Challenge: Jugendlicher soll an TikTok-Trend gestorben sein

Nach wiederholten Berichten über womöglich gefährliche Social-Media-Trends – wie etwa die Benadryl-Challenge – ist in den Vereinigten Staaten zuletzt eine Debatte um Jugendschutz im Netz, insbesondere auf TikTok, entbrannt. Zudem sorgen seit Anfang des Jahres Bestrebungen einiger US-Politiker, die Plattform aus Datenschutzgründen komplett zu verbieten, für Schlagzeilen.

Die Eltern des verstorbenen 13-Jährigen wollen sich künftig ebenfalls für striktere Regularien – auch hinsichtlich der Abgabe in den USA einfach erhältlicher Medikamente – einsetzen. „Es ist jetzt mein Lebensziel, dies zu verwirklichen“, sagte Stevens. „Daran werde ich bis zu meinem Todestag arbeiten.“ In einer Online-Petition ruft die Familie des Jungen zu Spenden für dessen Beerdigung auf. Ob der 13-Jährige die Überdosis tatsächlich im Rahmen der TikTok-Challenge eingenommen hat, ist unklar.

Die sogenannte Benadryl-Challenge erregte erstmals im Jahr 2020 größere Aufmerksamkeit, nachdem ein 14-Jähriges Mädchen unter ähnlichen Umständen verstorben war. Einer der häufigsten Gründe für die Teilnahme an gefährlichen Internet-Challenges ist wohl das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, wie Forscher in einer jüngst erschienenen Studie im Fachblatt Psychiatry Research Case Reports erklärten. Dafür seien vor allem Jugendliche besonders anfällig. Daher liege es vor allem an Ärzten und Eltern, über einen verantwortungsbewussten Umgang mit sozialen Medien aufzuklären.

TikTok: „Haben diese Art von Inhalten noch nie gesehen“

Sowohl TikTok als auch der Hersteller des Medikaments haben indes mit öffentlichen Stellungnahmen auf den Fall des 13-Jährigen reagiert. „Wir haben diese Art von Inhalten auf unserer Plattform noch nie gesehen“, erklärte ein TikTok-Sprecher gegenüber dem Nachrichtensender CNN. Entsprechende Suchanfragen auf der Plattform würde man „seit Jahren blockieren“, auch um Nachahmungstäter zu entmutigen.

Auf der Website des Pharmakonzerns Johnson and Johnson ist inzwischen ein Sicherheitshinweis eingefügt. „Wir haben erfahren, dass Verbraucher möglicherweise von einer Online-Challenge gehört haben, bei der es um den Missbrauch von Diphenhydramin geht“, heißt es darin. „Diese Challenge ist ein gefährlicher Trend und sollte sofort gestoppt werden.“ Viele Medikamente sind in den USA weitaus einfacher erhältlich als zum Beispiel in Deutschland. Auch Benadryl wird als sogenanntes „Over-the-Counter“-Medikament (Über die Ladentheke) rezeptfrei in Supermärkten und Apotheken verkauft.