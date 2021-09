San Francisco - US-Filmriese Disney hat angekündigt, dass alle neuen Filme, die bis Ende des Jahres Premiere haben, zuerst im Kino gezeigt werden sollen. So soll der Animationsfilm „Encanto“ am 24. November in die Kinos kommen und erst am 24. Dezember auf Disneys Streamingplattform erscheinen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Für die Kino-Branche bedeutet das eine große Erleichterung.

Auch andere geplante Filme aus dem Hause Disney, darunter „The Last Duel“ von Ridley Scott, „Eternals“ von Marvel Studios und „West Side Story“ von Steven Spielberg, sollen mindestens 45 Tage lang in den Kinos gezeigt werden, bevor sie anderswo veröffentlicht werden.

Die Entscheidung Disneys ist von den Kino-Betreibern mit Spannung erwartet worden, da viele US-Filmkonzerne ihre Produktionen während der Corona-Pandemie entweder zuerst auf ihren eigenen Streaming-Plattformen veröffentlicht hatten, oder die Filme gleichzeitig im Kino und im Netz an den Start gingen. So gingen den Kinos beträchtliche Einnahmen verloren – und nicht nur ihnen.

Hollywood-Star Scarlett Johansson hatte Disney verklagt, weil der Konzern den Superhelden-Film „Black Widow“ parallel zum Kinostart auch auf seiner Streamingplattform anbot. Johansson entgingen dadurch Millionen von Dollar, weil Disney ihr vertraglich einen Anteil der Einnahmen an den Kinokassen zugesichert hatte.