Berlin - Starttermin für die neue Staffel der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ mit einem vielfältigeren Teilnehmerinnenfeld ist der 3. Februar. Zwar werde sich das Ziel der Sendung nicht verändern, „dafür aber der Look der Kandidatinnen“, teilte ProSieben am Samstagvormittag mit. „So divers war mein Cast noch nie“, zitiert der Sender Moderatorin Heidi Klum (48).

Die Nachfrage nach Diversity sei heutzutage größer denn je: „Daher halte ich Ausschau nach neuen Kandidatinnen, die eine große Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten mitbringen“, sagte Klum. In der Zeitschrift Bunte hatte sie kürzlich angekündigt: „Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68.“

Die 17. Staffel wird laut Sendermitteilung ab dem 3. Februar immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen sein. Als Gast-Juroren sind unter anderem der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier und Popstar Kylie Minogue angekündigt.