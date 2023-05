Umfrage: Mehrheit der Deutschen für bedingungsloses Grundeinkommen

Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland stimmt einem bedingungslosen Grundeinkommen zu. Das ergaben zwei Befragungen aus dem Sommer 2022, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Demnach sprachen sich 53 Prozent der Befragten für ein solches Modell aus, 36 Prozent waren dagegen.

Wie die Wissenschaftler des DIW und der Universität Konstanz in den Befragungen ebenfalls herausfanden unterstützen vor allem Menschen mit geringem Einkommen und großen Sorgen über die eigene wirtschaftliche Situation die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Insgesamt habe ein Grundeinkommen von 1.200 Euro im Monat die größte Zustimmung erfahren.

Studie: Wer Klimaschutz wichtig findet, ist auch fürs Grundeinkommen

Zur Finanzierung eines Grundeinkommens unterstützen der Studie zufolge die meisten Befragten eine Erhöhung von Einkommen- und Vermögenssteuern. „Politisch ist das bedingungslose Grundeinkommen hochumstritten, doch genießt es seit Jahren hohe Popularität in der Bevölkerung“, sagte Jürgen Schupp vom DIW, einer der Autoren der Studie. Er plädierte dafür, das Grundeinkommen in Debatten über künftige Reformen der Sozialsysteme zu berücksichtigen.

Die repräsentative Studie analysierte Zustimmung oder Ablehnung für ein Grundeinkommen in Verbindung mit sozialen und demographischen Merkmalen wie Alter, Haushaltseinkommen oder auch Lebenszufriedenheit der Menschen. 2.000 Wahlberechtigte wurden insgesamt befragt. Vor allem jüngere Leute, Menschen mit niedrigem Einkommen oder geringer Lebenszufriedenheit befürworten demnach ein Grundeinkommen. Auch hätten insbesondere Befragte mit großen Sorgen über Klima und Umwelt einem Grundeinkommen zugestimmt.

In Berlin wurde das Thema in den letzten Jahren bereits ernsthaft politisch diskutiert – allerdings mit ausbleibendem Erfolg. Ein Volksbegehren der Initiative „Expedition Grundeinkommen“ scheiterte im Herbst 2022 am gesetzlich festgelegten Unterschriftenziel, sodass ein entsprechender Volksentscheid in der Hauptstadt nicht zustande kam.