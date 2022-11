DKB-Bank: Versehentlich abgebuchtes Geld wieder auf Konten Aufgrund von technischen Problemen wurden zahlreichen Kunden beim Internetbanking Geldbeträge doppelt abgebucht. Die Fehler seien mittlerweile behoben. dpa

Eine Filiale der Deutschen Kreditbank in Berlin. dpa/Britta Pedersen

Berlin -Nach technischen Problemen beim Internetbanking der Deutschen Kreditbank (DKB) sind die versehentlich doppelt abgebuchten Beträge wieder zurück auf den Kundenkonten. Alle Beträge seien bis Sonntagmittag zurückgebucht worden, teilte die DKB am Sonntag mit. Betroffene Kundinnen und Kunden könnten die Rückbuchungen spätestens am Montag in ihrem Girokonto sehen.