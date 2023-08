Deutlich weniger Menschen sind in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 in deutschen Gewässern ertrunken. Wie aus einer Zwischenbilanz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht, gab es in dem Zeitraum 192 Badetote. „Der Sommer macht nun schon eine längere Pause. Andernfalls läge die Zahl der Ertrunkenen sicher nahe der des Vorjahres“, sagte die DLRG-Präsidentin Ute Vogt am Donnerstag in Hamburg. Die meisten Ertrunkenen waren, wie schon in den Vorjahren, männlich.

Die Mehrzahl aller Unfälle ereignet sich laut Angaben der DLRG weiterhin im Binnenland und mehrheitlich an nicht bewachten Gewässern. In Freigewässern, wie Flüssen und Seen, ertranken 179 Menschen; das entspricht laut DLRG 93 Prozent aller Fälle. In Nord- und Ostsee kamen indes bisher neun Menschen ums Leben - vier mehr als im Vorjahr. Auch in Schwimmbädern gab es Badetote. Vier Menschen ertranken dort im vergangenen Jahr.

Nach Angaben der DLRG sind vier von fünf aller Ertrunkenen männlich (79 Prozent). Nahezu jede zweite verunglückte Person (44 Prozent) war älter als 50 Jahre, acht waren Kinder im Vor- und Grundschulalter (2022: 10). Zwölf tödliche Unfälle verzeichnete die DLRG zudem bei Wassersportaktivitäten wie Stand-up-Paddling und Boot fahren.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

DLRG-Chefin Vogt: Aufenthalt am Wasser wird „unsicherer“

Künftig befürchtet Vogt, dass der Aufenthalt am Wasser noch „unsicherer“ wird. Zum einen liege das an der Pandemie, wegen der viele Kinder nicht richtig schwimmen gelernt hätten. Auch weniger Rettungsschwimmer seien in der Zeit ausgebildet worden. „Ein riesiges Problem“ sei neben dem hohen Sanierungsbedarf der Fachkräftemangel für die Schwimmbadlandschaft. Beides müsste schnell angegangen und dauerhaft gelöst werden.

Erschwerend komme außerdem der Klimawandel mit seiner steigenden Anzahl an warmen Tagen hinzu, die zum Baden einladen. Ein Zusammenhang mit Badetoten ist laut Vogt erwiesen. Eine „flächendeckend umfassende Schwimmausbildung“ sei hier die beste Unfallverhütung. Zudem brauche es noch mehr Aufklärung über Gefahren, fordert die DLRG-Präsidentin.

Im gesamten Vorjahr starben mindestens 355 Menschen in Deutschland bei Badeunfällen, das waren 56 mehr als im Jahr davor.