Wegen eines möglichen Überdrucks in Flaschen und Spritzgefahr ruft die Drogeriemarktkette dm bestimmte Haarfärbemittel zurück. Betroffen sind die Artikel „réell'e EXPERT Permanente Coloration Kühles Beigeblond 9.1“ mit den Chargencodierungen 256884 und „réell'e EXPERT Permanente Coloration Helles Aschblond 10.1“ mit den Chargencodierungen 256885 und 258466, wie das Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Alle anderen Farbtöne könnten ohne Bedenken verwendet werden. Die Chargennummer steht auf dem Boden der Faltschachtel. Kundinnen und Kunden können die betroffenen Produkte zurückbringen und bekommen auch ohne Bon das Geld wieder.

Hintergrund des Rückrufs ist der Mitteilung zufolge, dass beim Mischen der einzelnen Komponenten der beiden betroffenen Farbnuancen Druck in den Flaschen entstehen könnte und eventuell beim Öffnen ein Teil des Inhaltes herausspritzt. „Dadurch kann es zu einem unerwünschten Kontakt mit empfindlichen Stellen im Gesicht, wie zum Beispiel den Augen, oder mit Oberflächen kommen“, teilte dm mit.