Richter sollen „Himmel beobachten“: Medwedew droht Den Haag mit Raketenangriff

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat dem Internationalen Strafgerichtshof Den Haag mit einem Raketenangriff gedroht. „Man kann sich durchaus vorstellen, wie eine von einem russischen Kriegsschiff in der Nordsee abgefeuerte Hyperschallrakete Oniks das Gerichtsgebäude in Den Haag trifft“, so Medwedew am Montag. Er fordere die Richter auf, den Himmel genau zu beobachten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete.

Der Internationale Strafgerichtshof hatte sich am Freitag dazu entschieden, einen internationalen Haftbefehl gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine zu erlassen. Russland erkennt den Strafgerichtshof allerdings nicht an. Trotzdem werde dies „katastrophale Folgen“ für das internationale Völkerrecht haben, so Medwedew.

„Sie haben beschlossen, den Präsidenten einer Atommacht vor Gericht zu stellen“, sagte Medwedew weiter. Er warnte vor einem „Zusammenbruch der Grundlagen, der Prinzipien des Rechts“ und prophezeite dem System der internationalen Beziehungen einen „dunklen Niedergang“.