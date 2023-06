Der ehemalige Kremlchef Dmitri Medwedew schließt eine Annäherung seines Landes an Europa angesichts der russischen Invasion in der Ukraine aus.

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew zufolge wird es für sein Land keine Rückkehr in die „europäische Familie“ geben. „Die Vertreter der ‚ehrlichen Elite‘, die ‚dort‘ (Anm.d.Red.: In den Westen) abgereist sind, schwelgen in süßen Träumen darüber, wie gut unser Land nach dem Sturz des ‚Regimes‘ leben und in den nicht-binären europäischen Schoß zurückkehren wird“, schrieb Medwedew am Samstagmorgen auf Telegram.

„Eines kann ich mit Sicherheit sagen: Eine Rückkehr in die ‚helle‘ europäische Vergangenheit wird es nicht geben. Und das nicht nur, weil wir dort nicht geliebt und nicht erwartet werden“, fügte er hinzu. „Einheimische Analytiker ‚von früher‘, die sich wie Läuse vermehrt und über den schmierigen europäischen Körper in alle Richtungen verstreut haben, können und wollen eine einfache Wahrheit nicht verstehen: Russland ist heute ein völlig anderes Land als in der Vorkriegszeit.“



Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, die Europäische Union habe eine geopolitische Konfrontation mit Russland eingeleitet, in deren Folge sich die bilateralen Beziehungen stark verschlechterten. Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich ähnlich und sagte, die europäischen Staaten seien für den „Verlust“ Russlands verantwortlich.