Ein Video-Tweet von Donald Trump geht viral, in dem er die USA der Konfliktanstachelung in der Ukraine beschuldigt.

Am Dienstag wurde von einem Trump-Account auf Twitter ein Video hochgeladen, in dem Donald Trump, der Ex-Präsident der USA, vergangene US-Regierungen der Konfliktanstachelung in der Ukraine beschuldigt. Der Ex-Präsident nutzt die Gelegenheit, um daran zu erinnern, dass er als einer von wenigen Präsidenten der USA in seiner Amtszeit keinen Angriffskrieg gestartet habe.

Als Grund nennt er an, dass er die „katastrophalen Ratschläge“ der „US-Elite“, Tipps von „Generälen, Bürokraten und sogenannten Diplomaten“ abgelehnt habe. Er kritisiert namentlich Victoria Nuland, Staatssekretärin für politische Angelegenheiten in der Biden-Regierung und frühere Mitarbeiterin des US-Außenministeriums von 2013 bis 2017, und beschuldigt sie, in ihrer Amtszeit die Ukraine Richtung Nato gedrückt zu haben.

Zugleich kritisiert er, dass das US-Außenministerium die Maidan-Proteste 2014 gestützt habe. Donald Trump warnt vor einem Dritten Weltkrieg. Er nennt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine „schrecklich“, sagt aber zugleich, dass es diesen Krieg heute nicht geben würde, wäre er, Donald Trump, US-Präsident. Seine Rede nutzt er für verschwörungstheoretisch angehauchte Thesen, die davon ausgehen, dass demokratische US-Regierungen im Ausland Regierungswechsel herbeiführen wollten.

