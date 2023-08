Washington/Atlanta -Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Anklage gegen ihn im US-Bundesstaat Georgia eine Pressekonferenz für kommende Woche angekündigt. Sie soll in seinem Golfclub in Bedminster am Montag um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MESZ) abgehalten werden. Dort wolle er einen „großen, komplexen, detaillierten, aber unwiderlegbaren Bericht über den Wahlbetrug“ in Georgia präsentieren, teilte Trump am Dienstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social mit. Basierend auf den Ergebnissen dieses Berichts „sollten alle Anklagen gegen mich und andere fallen gelassen werden“. Der Bericht werde ihn entlasten, heißt es weiter.

Bei den Ermittlungen im US-Bundesstaat Georgia gegen Trump und dessen Umfeld wegen Wahlbeeinflussung wurden mehrere Anklagen erhoben. Die entsprechenden Dokumente wurden am Montagabend (Ortszeit) nach einem Votum der zuständigen Anklagejury in der Stadt Atlanta einem Richter übergeben, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Die Washington Post vermeldete, Donald Trump und 18 weitere Personen seien wegen Trumps Versuchen, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen, angeklagt worden. Die Anklageschrift lag bereits mehreren US-Medien vor.

Bereits die vierte Anklage gegen Donald Trump

Es ist bereits die vierte Anklage gegen den Ex-Präsidenten und Bewerber für die Präsidentschaftswahl im November 2024. Erst Anfang August war der 77-jährige Republikaner von der Bundesjustiz wegen des Versuchs, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden zu kippen und sich damit im Weißen Haus zu halten, angeklagt worden.

Medienfahrzeuge stehen vor dem Fulton County Courthous in Atlanta. Ben Gray/AP

Wahlhelferin zur Causa Trump: „Ich stelle alles infrage“

Die Vorwürfe dort sind wuchtig. Die Anklageschrift hat fast 100 Seiten. Auch der Name Shaye Moss findet sich darin. Sie bekam im vergangenen Jahr nationale Aufmerksamkeit, als sie vor dem Untersuchungsausschuss zur Attacke auf das Kapitol im Kongress aussagte. Damals wirkte die junge Frau, als sei sie am Ende ihrer Kräfte. „Ich will nirgendwo mehr hingehen. Ich stelle alles infrage“, sagte sie völlig aufgelöst. Menschen hätten sie bedroht, ihr den Tod gewünscht. All das nur wegen der „Lügen“ rund um die Wahl und weil sie ihren Job gemacht habe.

Moss war Wahlhelferin in Georgia bei der Präsidentenwahl 2020. Trumps Verbündete behaupteten fälschlicherweise nach der Wahl, dass Helfer wie sie Wahlzettel für Trump weggeworfen und gefälschte Zettel für Biden gezählt hätten. Dabei gerieten Moss und ihre Mutter ins Visier von Trump-Anhängern, weil sie auf einem Video zu sehen waren, das in Umlauf gebracht wurde. Für beide Frauen wurden die Lügen über sie zu einem menschlichen Drama. Die Verleumdungen von Wahlhelfern sind nun ein Puzzlestück in der Anklage gegen Trump und seine Getreuen.

Weltweite Schlagzeilen machte damals aber vor allem ein Anruf, in dem Trump höchstpersönlich seinen republikanischen Parteikollegen – Georgias obersten Wahlaufseher, Brad Raffensperger – dazu aufrief, genügend Stimmen für ihn „zu finden“. Denn Trump hatte in dem Bundesstaat nur ganz knapp gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Es gibt eine Tonaufzeichnung von dem Anruf. Er ist heute berüchtigt und steht für Trumps schamlose Versuche, sich eine weitere Amtszeit im Weißen Haus zu erschleichen. Doch dieser Anruf ist nicht die einzige Anstrengung, die der damalige Präsident und seine Verbündeten der Anklage zufolge unternahmen, um in Georgia das Wahlergebnis zu kippen.

Trump und sein Team sollen auch andere Verantwortliche in dem Bundesstaat unter Druck gesetzt haben. Dem Republikaner werden in einem Komplott mit Dritten etwa Falschaussagen über das Wahlergebnis zur Last gelegt. Trump-Loyalisten sollen sich außerdem fälschlicherweise als Wahlleute ausgegeben haben. Die New York Times nennt die Ereignisse in Georgia ein Porträt einer amerikanischen Demokratie, die an ihre Grenze gebracht wurde. Wie unter einem Brennglas zeigt sich hier, wie weit Trump bereit war, zu gehen - und mit welchen Methoden er sich an der Macht festklammerte.

Staatsanwältin Fani Willis aus Fulton County in Georgia ermittelte mehr als zwei Jahre lang gegen Trump und seine Verbündeten. Die Demokratin war kurz nach der Präsidentenwahl ins Amt gekommen. Die 52-Jährige wird seitdem von Trump heftig angegriffen und beleidigt. Auf den ersten Blick wirkt eine Anklage auf Bundesstaatenebene im Vergleich zu den Verfahren gegen Trump im Bund vielleicht weniger gewichtig – dort ist Trump wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs und der Aufbewahrung streng geheimer Dokumente in seinem Privatanwesen angeklagt.

Trump kritisiert erneute Anklage gegen ihn als „manipuliert“

Trump kritisierte die erneute Anklage gegen ihn scharf. „Klingt für mich manipuliert!“ schrieb er am Dienstag auf dem von ihm gegründeten Online-Netzwerk Truth Social nach Veröffentlichung der Anklageschrift. Trump schrieb weiter: „Warum haben sie nicht schon vor 2,5 Jahren Anklage erhoben? Weil sie es mitten in meiner Wahlkampagne tun wollten. Hexenjagd!“

Trump gilt als der derzeit aussichtsreichste Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl 2024. Er muss sich bis Ende kommender Woche zu den 13 Anklagepunkten stellen. Zu denen gehören neben einem Verstoß gegen das Gesetz gegen organisierte Kriminalität, auf den Gefängnisstrafen zwischen fünf und 20 Jahren stehen, auch Verschwörung zur Fälschung, Verschwörung zur Falschaussage, eine Abgabe falscher Dokumente und Anstiftung zum Verstoß gegen einen Amtseid.

Auch Trumps Anwälte kritisierten das Bekanntwerden der Anklage gegen den Ex-Präsidenten scharf. Sie schrieben in einer Erklärung von einer „verfrühten Anklageschrift“, die „durchgesickert“ sei, bevor die Zeugen ausgesagt oder die Geschworenen sich beraten hätten. Dies sei ein „fehlerhaftes und verfassungswidriges“ Vorgehen.