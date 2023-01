„Wütender als je zuvor“: Donald Trump startet Kampagne für Präsidentenwahl 2024 Er will es wieder tun: Bereits im November kündigte Donald Trump seine erneute Kandidatur an. Jetzt geht es in den Wahlkampf für 2024. dpa

dpatopbilder - Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina. Alex Brandon/AP/dpa

Washington/Salem/Columbia -Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat mit Auftritten in zwei US-Bundesstaaten seine Kampagne für die Präsidentenwahl 2024 eingeläutet. In New Hampshire und South Carolina stellte er jeweils sein Wahlkampfteam für die Staaten vor.